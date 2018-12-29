Недорогой безрамочный фаблет Meizu Note 8 уже можно купить в России

Размеры составляют 153,6 x 75,6 x 7,9 мм, а вес — 168 граммов. Поддерживаются две SIM-карты, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), Bluetooth 4.2 + LE, GPS+ГЛОНАСС, есть 3,5-мм разъём для наушников.

Meizu Note 8 доступен в различных цветах корпуса: черном и синем, красном и сиреневом. Цена до 10 января 2019 года составляет 15990 рублей, а после — 16 990 рублей.