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Недорогой флагман Redmi K30 получит уникальную камеру
С каждым днем все тяжелее дождаться дня презентации новинки
Последние несколько месяцев в интернете не умолкал один единственный вопрос: какой именно производитель первым выпустит смартфон, оснащенный новейшим датчиком изображения Sony IMX686. По всей видимости, подобным разговорам пришел конец, так как стало известно — данным смартфоном окажется грядущая новинка от Xiaomi в лице Redmi K30.
Об этом рассказал глава бренда Redmi Лю Вейбинг. Помимо этого он опубликовал официальный тизер нового флагмана компании в китайской социальной сети Weibo, на котором в основном говорится о камере устройства. Так, в постере упоминается наличие в Redmi K30 сразу шести датчиков, два из которых расположились на фронтальной части смартфона, в оставшиеся четыре на задней, а также улучшенный режим макросъемки с дистанцией фокусировки всего 2 см.
Напомним, что анонс долгожданного Redmi K30 состоится уже 10 декабря, в рамках того же мероприятия, на котором компания должна представить первую “умную” колонку собственного производства.