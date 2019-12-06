Недорогой флагман Redmi K30 получит уникальную камеру

Об этом рассказал глава бренда Redmi Лю Вейбинг. Помимо этого он опубликовал официальный тизер нового флагмана компании в китайской социальной сети Weibo, на котором в основном говорится о камере устройства. Так, в постере упоминается наличие в Redmi K30 сразу шести датчиков, два из которых расположились на фронтальной части смартфона, в оставшиеся четыре на задней, а также улучшенный режим макросъемки с дистанцией фокусировки всего 2 см.