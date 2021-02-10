Недорогой флагман Samsung Galaxy S20 FE получил обновление, дебютировавшее в новейших Galaxy S21

На данный момент скачать OneUI 3.1 для S20 FE могут владельцы смартфона в Нидерландах, Бельгии, Греции, Румынии, Испании, Германии и многих других европейских странах. В числе нововведений оболочки можно отметить Google Discover на домашнем экране, а также возможность добавлять эффекты для видеозвонков в сторонних приложениях.