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Сегодня в 17:03
Недорогой флагман Samsung Galaxy S20 FE получил обновление, дебютировавшее в новейших Galaxy S21
Обогнав в этом плане ту же линейку Galaxy S20
В сети появилась информация о том, что Samsung начала распространение новейшей OneUI 3.1 для смартфонов Galaxy S20 FE. Это та самая версия фирменной оболочки, которая дебютировала недавно в новейших Galaxy S21.
Важно понимать, что недорогой флагман Galaxy S20 FE стал первым среди смартфонов компании (разумеется, помимо Galaxy S21), пишет SamMobile. Таким образом, устройство сумело обогнать даже прошлогодний топ в лице Galaxy S20 и Galaxy Note 20.
На данный момент скачать OneUI 3.1 для S20 FE могут владельцы смартфона в Нидерландах, Бельгии, Греции, Румынии, Испании, Германии и многих других европейских странах. В числе нововведений оболочки можно отметить Google Discover на домашнем экране, а также возможность добавлять эффекты для видеозвонков в сторонних приложениях.