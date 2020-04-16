Недорогой флагман Xiaomi Mi 9T упал в цене

Напомним, что ранее модификация на 6 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти продавалась за 28990 рублей, тогда как сегодня ее можно приобрести, сэкономив порядка 4699 рублей, а именно за 24291 рубль. Смартфон работает на базе Qualcomm Snapdragon 730 с емкостью аккумулятора на 4000 мАч. Устройство получило поддержку NFC, трехмодульную основную камеру на 48 Мп, а также выезжающую селфи-камеру на 20 Мп.

Однако стоит отметить, что количество устройств, которые участвуют в данной акции - ограничено. Сама же скидка, в свою очередь, активна лишь в рамках сегодняшнего дня, а именно с 11:00 до 14:59 по Москве. А с 20:00 по 23:59 по Москве со скидкой можно будет ухватить энергоемкий смартфон Redmi 8. Так, его стоимость упадет с 9990 рублей до 7790.