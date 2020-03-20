Недорогой флагман Xiaomi Redmi K30 Pro получит систему оптической стабилизации для съемки плавных видео

Что интересно, буквально месяц назад подобной технологией Xiaomi “хвалилась” во время презентации другого своего флагмана — Xiaomi Mi 10. Правда, скорее всего, новый Redmi K30 Pro будет дешевле своего “старшего” брата, так что можно вполне официально заявить, что Xiaomi привнесла свою прорывную технологию в более дешевый ценовой сегмент устройств.

Напомним, что согласно последним данным, Redmi K30 Pro будет работать на базе флагманского процессора Snapdragon 865, иметь AMOLED-дисплей с частотой обновления 60 Гц, а также основную камеру в лице Sony IMX686, разрешение которой составляет 64 Мп. Анонс новинки состоится уже совсем скоро — 24 марта текущего года.