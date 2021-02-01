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Недорогой флагман Xiaomi Redmi K40 получит тот же высококачественный экран, что и Galaxy S21 Ultra

А это значит, что в теории новинка сможет прожить от одного заряда ещё дольше, чем предшественники
После выхода флагманской линейки Samsung Galaxy S21, в сети начали обсуждать высококачественные дисплеи новинок. Всё дело в том, что тот же Galaxy S21 Ultra (как и собратья по новой серии) получил Samsung OLED E4. Теперь же стало известно, что точно таким же дисплеем оснастят и грядущий недорогой флагман Xiaomi — Redmi K40.

Если верить интернет-инсайдерам, то устройство сможет похвастаться не только относительно невысокой ценой. Как пишет MyDrivers, Redmi K40 получит экран, в котором применяются новые органические материалы со значительно улучшенной светоотдачей. Они, несмотря на излучение более яркого света, употребляют меньше энергии, чем предыдущее поколение.

Дисплей Galaxy S21 Ultra оказался одним из лучших на рынке

Отметим, что при этом, в отличие от того же Galaxy S21 Ultra, экран нового флагмана Redmi будет плоским, а не закруглённым. Это, в свою очередь, может встретить одобрение среди огромного числа пользователей, т.к. многие в сети жалуются на неудобство изогнутые по бокам дисплеи.