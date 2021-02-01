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Недорогой флагман Xiaomi Redmi K40 получит тот же высококачественный экран, что и Galaxy S21 Ultra
А это значит, что в теории новинка сможет прожить от одного заряда ещё дольше, чем предшественники
После выхода флагманской линейки Samsung Galaxy S21, в сети начали обсуждать высококачественные дисплеи новинок. Всё дело в том, что тот же Galaxy S21 Ultra (как и собратья по новой серии) получил Samsung OLED E4. Теперь же стало известно, что точно таким же дисплеем оснастят и грядущий недорогой флагман Xiaomi — Redmi K40.
Если верить интернет-инсайдерам, то устройство сможет похвастаться не только относительно невысокой ценой. Как пишет MyDrivers, Redmi K40 получит экран, в котором применяются новые органические материалы со значительно улучшенной светоотдачей. Они, несмотря на излучение более яркого света, употребляют меньше энергии, чем предыдущее поколение.
Отметим, что при этом, в отличие от того же Galaxy S21 Ultra, экран нового флагмана Redmi будет плоским, а не закруглённым. Это, в свою очередь, может встретить одобрение среди огромного числа пользователей, т.к. многие в сети жалуются на неудобство изогнутые по бокам дисплеи.