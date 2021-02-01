Недорогой флагман Xiaomi Redmi K40 получит тот же высококачественный экран, что и Galaxy S21 Ultra

Отметим, что при этом, в отличие от того же Galaxy S21 Ultra, экран нового флагмана Redmi будет плоским, а не закруглённым. Это, в свою очередь, может встретить одобрение среди огромного числа пользователей, т.к. многие в сети жалуются на неудобство изогнутые по бокам дисплеи.