Недорогой флагман Xiaomi Redmi K50 получит OLED-дисплей нового поколения от Samsung

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Недорогой флагман Xiaomi Redmi K50 получит OLED-дисплей нового поколения от SamsungА также топовый процессор от Qualcomm
Несмотря на то, что в августе от Xiaomi ждут лишь один флагман — Mi Mix 4 — это не мешает другим топовым аппаратам компании обрастать свежими слухами и подробностями.
Так, например, интернет-инсайдер из Китая опубликовал порцию утечек от грядущих недорогих флагманах Redmi K50 и K50 Pro. Судя по ним, в основу как минимум старшей версии ляжет ещё не представленный чип Snapdragon 895 от Qualcomm, сообщает ITHome.
Ключевой особенностью линейки может стать OLED-дисплей от Samsung нового поколения, получивший название E5.
Также в Redmi K50 и K50 Pro ждут появления быстрой зарядки на 65 Вт и, вероятнее всего, какой-нибудь достойной камеры. Вряд ли это будет долгожданный модуль от Sony на 1”, но условный 50 Мп вариант от Samsung вполне реален.
Напомним, что анонс новых флагманов Redmi должен состояться в начале 2022 года.