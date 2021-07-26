Недорогой флагман Xiaomi Redmi K50 получит OLED-дисплей нового поколения от Samsung

Так, например, интернет-инсайдер из Китая опубликовал порцию утечек от грядущих недорогих флагманах Redmi K50 и K50 Pro. Судя по ним, в основу как минимум старшей версии ляжет ещё не представленный чип Snapdragon 895 от Qualcomm, сообщает ITHome.

Ключевой особенностью линейки может стать OLED-дисплей от Samsung нового поколения, получивший название E5.

Также в Redmi K50 и K50 Pro ждут появления быстрой зарядки на 65 Вт и, вероятнее всего, какой-нибудь достойной камеры. Вряд ли это будет долгожданный модуль от Sony на 1”, но условный 50 Мп вариант от Samsung вполне реален.

Напомним, что анонс новых флагманов Redmi должен состояться в начале 2022 года.