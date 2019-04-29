Недорогой флагман Xiaomi Redmi впервые показали на видео

Компания Xiaomi опубликовала в официальном аккаунте Redmi в китайской социальной сети Weibo тизерный видеоролик, посвящённый грядущему флагманскому смартфону.

В нём показывается одна из главных особенностей модели — фронтальная камера в выдвигающемся модуле. В ролике мелькают другие смартфоны Redmi, а затем показывается новый «идеальный» флагман.

Согласно более ранним утечкам, смартфон оснащается 6,39-дюймовым дисплеем с разрешением Full FD+ (2340 х 1080 пикселей), фронтальной камерой на 32, основной тройной камерой 48+8+13 Мп, процессором Snapdragon 855, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти.

Также смартфон сможет похвастаться выдвижной селфи-камерой, интегрированным с дисплеем сканером отпечатков пальцев и аккумулятором ёмкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 27 Вт. Отметим, что тройная камера и сканер в дисплее будут использоваться в смартфоне Redmi впервые.

Официальный дебют смартфона ожидается в мае 2019 года.