Недорогой флагманский смартфон Xiaomi может не выйти из-за дефицита комплектующих

О соответствующих проблемах заявил менеджер по продукции бренда Redmi. По его словам, ввиду отсутствия ключевых деталей Redmi K40s аппарат было сложно реализовать. Источник заверил, что из-за того смартфон выйдет на рынок позднее, чем было запланировано ранее. В то же время есть вероятность, что компания и вовсе решит отменить недорогой флагман.

Ожидалось, что Redmi K40s получит 6,7-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2400 x 1080 пикселей и повышенной частотой обновления экрана — 120 Гц. Предполагалось, что работать младшая версия устройства будет на базе Dimensity 1200, тогда как старшая — Snapdragon 888.