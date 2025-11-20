Недорогой Galaxy A57 5G получит более мощную зарядку, чем флагманский Galaxy S26

Неожиданно для среднебюджетной модели, смартфон поддерживает проводную зарядку мощностью 45 Вт (10V/4.5A и 15V/3A).

При этом будущие флагманы Samsung — Galaxy S26 и S26+ — по данным 3C из сентябрьской утечки по-прежнему ограничены 25 Вт. В результате одна из самых доступных моделей компании формально обгоняет топовую линейку по скорости зарядки.

Конечно, Galaxy S26 будут превосходить A57 по процессору, камерам, дисплею и материалам корпуса.

Но решение Samsung снова оставить низкую мощность зарядки в флагманах может расстроить часть покупателей. Особенно на фоне того, что более дешёвый A57 предложит заметно более быстрое пополнение батареи.

Официальный анонс линейки ожидается в 2026 году.