Недорогой Google Pixel 6a распаковали на видео за месяц до старта продаж

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Недорогой Google Pixel 6a распаковали на видео за месяц до старта продажОстались те, кто удивляется подобному?
Как это часто бывает у Google, одна из грядущих новинок компании оказалась на руках у пользователей раньше официального релиза.
На этот раз речь идёт о недорогом смартфоне Pixel 6a, старт продаж которого намечен лишь на июль 2022 года. Пользователь TikTok под ником anjangz опубликовал ролик, в котором он распаковывает смартфон.
Из видео становится понятно, что Pixel 6a внешне и вправду сильно похож на прошлогодние флагманы компании — Pixel 6 и 6 Pro. При этом есть в нём и своя самобытность. Как минимум в плане дизайна блока основной камеры.
В комплекте со смартфоном можно заметить зарядный кабель Type-C и переходник на Type-A. Блок питания в коробке отсутствует.
Напомним, что новинка получит 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ памяти постоянной и процессор Google Tensor в качестве основы. Экран устройства будет 6,1-дюймовый, выполненный по технологии OLED.