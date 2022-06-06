Недорогой Google Pixel 6a распаковали на видео за месяц до старта продаж

На этот раз речь идёт о недорогом смартфоне Pixel 6a, старт продаж которого намечен лишь на июль 2022 года. Пользователь TikTok под ником anjangz опубликовал ролик, в котором он распаковывает смартфон.

Из видео становится понятно, что Pixel 6a внешне и вправду сильно похож на прошлогодние флагманы компании — Pixel 6 и 6 Pro. При этом есть в нём и своя самобытность. Как минимум в плане дизайна блока основной камеры.

В комплекте со смартфоном можно заметить зарядный кабель Type-C и переходник на Type-A. Блок питания в коробке отсутствует.

Напомним, что новинка получит 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ памяти постоянной и процессор Google Tensor в качестве основы. Экран устройства будет 6,1-дюймовый, выполненный по технологии OLED.