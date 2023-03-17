Недорогой Google Pixel 7a появился в продаже на eBay за полгода до официального релиза

Пока, правда, речь идёт о прототипе смартфона. Да и купить его можно не в Google Store, а лишь на eBay, причём за достаточно большие для устройства деньги.

Так, продавец под ником nikoskom-94 выставил на продажу тестовую версию аппарата за 2650 долларов. Это примерно в шесть раз дороже рекомендованной цены устройства, которая ожидается на уровне 450-500 долларов.