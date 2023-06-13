Недорогой Honor 90 представят за пределами Китая уже 6 июля

Недорогой Honor 90 представят за пределами Китая уже 6 июляФанаты бренда явно не останутся разочарованными
Honor вовсю готовится к глобальному запуску своей свежей линейки Honor 90.
На китайском рынке смартфоны серии были представлены ещё в прошлом месяце, теперь же настала очередь и других стран. Официальная презентация новинок состоится уже 6 июля в Париже.
Смартфоны линейки Honor 90 уже вызвали интерес, но многие подробности о них до сих пор остаются неизвестными. Так, например, лишь глобальный запуск раскроет такие детали, как варианты памяти для международных моделей, а также их цены.
Оба смартфона, Honor 90 и Honor 90 Pro, имеют схожий внешний вид, но отличаются задней камерой. У Honor 90 она представлена круглым островком, в то время как у Pro версии он имеет форму шестиугольника.
В основе Honor 90 лежит процессор Snapdragon 7 Gen 1, а также основная камера с разрешением 200 Мп. Вместе с тем у смартфона есть 12-мегапиксельная ультраширокоугольная камера и 2-мегапиксельная камера для создания эффекта глубины.
Honor 90 Pro оснащён Snapdragon 8+ Gen 1, имеет также 200-мегапиксельную основную камеру, ультразумом на 12 Мп и 32-мегапиксельный телеобъектив.