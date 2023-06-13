Недорогой Honor 90 представят за пределами Китая уже 6 июля

На китайском рынке смартфоны серии были представлены ещё в прошлом месяце, теперь же настала очередь и других стран. Официальная презентация новинок состоится уже 6 июля в Париже.

Смартфоны линейки Honor 90 уже вызвали интерес, но многие подробности о них до сих пор остаются неизвестными. Так, например, лишь глобальный запуск раскроет такие детали, как варианты памяти для международных моделей, а также их цены.