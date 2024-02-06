Недорогой Honor X50 GT оказался на втором месте по плавности работы среди Android-смартфонов

Этот результат был опубликован в январском рейтинге плавности работы Android-устройств, составленном разработчиками бенчмарка MasterLu.

Несмотря на то, что Honor X50 GT оснащен процессором Snapdragon 8+ Gen 1, который уже не является самым мощным на рынке, оптимизация системы MagicOS 7.2 позволила достичь высокой плавности работы.

Согласно отчету, благодаря этой оптимизации удалось снизить задержки при запуске приложений, уменьшить время отклика на действия пользователя и обеспечить более гладкую прокрутку.

Первое место в рейтинге занял Oppo Find X7 Ultra с операционной системой ColorOS 14, демонстрируя превосходство благодаря глубокой оптимизации системы и использованию процессора Snapdragon 8 Gen 3.