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Недорогой Huawei Nova 5T продается со скидкой 7 тысяч рублей
Kirin 980, 6/128 ГБ памяти и четырехмодульная камера
В официальном онлайн-магазине МТС была запущена акция, в рамках которой недорогой Huawei Nova 5T продается со скидкой 7 тысяч рублей. Отметим, что данная модель является младшей версией прошлогоднего флагмана Honor 20, выпущенной под другим брендом.
Так, если в обычное время смартфон продается за 24 990 рублей, то со скидкой его стоимость падает до 17 990 рублей. Для того, чтобы сэкономить на покупке Huawei Nova 5T 7 тысяч рублей необходимо добавить устройство в корзину и в ней же ввести промокод HOME11.
Смартфон работает на базе процессора Kirin 980, оснащен 6 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти. Что касается аккумулятора, его емкость рассчитана на 3750 мАч. Отметим также наличие быстро проводной зарядки на 22,5 Вт.