Недорогой Huawei Nova 5T продается со скидкой 7 тысяч рублей

Так, если в обычное время смартфон продается за 24 990 рублей, то со скидкой его стоимость падает до 17 990 рублей. Для того, чтобы сэкономить на покупке Huawei Nova 5T 7 тысяч рублей необходимо добавить устройство в корзину и в ней же ввести промокод HOME11.