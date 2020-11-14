Недорогой игровой смартфон Realme 6S продают дешевле 15 тысяч рублей

Сердцем Realme 6S выпустил процессор MediaTek Helio G90T, специально разработанный для игровых смартфонов. Модель получила 6,5-дюймовый Full HD+ дисплей с поддержкой 90 Гц. Устройство оснащено 6 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти. Что касается фотовозможностей, смартфон получил четыре модуля камеры на 48, 8, 2 и 2 Мп

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