Недорогой iPhone 17e получит Dynamic Island и A19 как у премиальных моделей

Так, интерактивная зона вокруг фронтальной камеры, которая объединяет датчики и отображает уведомления, наконец-то покинет основную линейку iPhone. Для пользователей среднего сегмента это станет прорывом: вместо обычной «чёлки» появится удобный инструмент управления фоновыми задачами.

Экран у 17e останется прежним — 6,1‑дюймовый OLED с частотой 60 Гц без ProMotion. Главным апгрейдом станет чип A19: он обещает повышенную производительность и лучшую работу с ИИ по сравнению с A16.

Стоит отметить, что такой комплект делает iPhone 17e конкурентом в своем классе, особенно если цена останется доступной. Аппарат может выйти в I половине 2026 года.