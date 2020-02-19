Недорогой iPhone 9 впервые появился "вживую" на видео

Судя по всему, устройство не под копирку будет повторять дизайн iPhone 8, как утверждалось ранее. Так, смартфон будет иметь достаточно грубые боковые грани, больше напоминающие iPhone 4/4S и iPhone 5/5S. Помимо этого на видео можно увидеть, как будет выглядеть новый цвет, который также должен будет дебютировать в iPhone 9.

Единственное, что вызывает сомнения касательно правдивости видео — это глянцевая задняя панель. Слухи утверждали, что она будет даже более матовой, чем в iPhone 11 и 11 Pro. Правда ли на видео “засветился” iPhone 9 или это очередной фейк — узнаем уже совсем скоро.