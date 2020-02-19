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Недорогой iPhone 9 впервые появился "вживую" на видео
Выглядит устройство куда интереснее, чем на прежних рендерах
Уже совсем скоро, 31 марта, должен состояться анонса нового недорогого iPhone — iPhone 9. Устройство долгое время появлялось в сети лишь в виде рендеров и различных словесных описаний, но вот, почти за месяц до официальной презентации, новинка впервые появилась “вживую” на видео.
Судя по всему, устройство не под копирку будет повторять дизайн iPhone 8, как утверждалось ранее. Так, смартфон будет иметь достаточно грубые боковые грани, больше напоминающие iPhone 4/4S и iPhone 5/5S. Помимо этого на видео можно увидеть, как будет выглядеть новый цвет, который также должен будет дебютировать в iPhone 9.
Единственное, что вызывает сомнения касательно правдивости видео — это глянцевая задняя панель. Слухи утверждали, что она будет даже более матовой, чем в iPhone 11 и 11 Pro. Правда ли на видео “засветился” iPhone 9 или это очередной фейк — узнаем уже совсем скоро.