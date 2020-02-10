Недорогой iPhone SE 2 окажется дешевле ожидаемого

Долгое время по сети ходили слухи о том, что устройство будет стоит 400 долларов. Но в последние несколько недель один за другим инсайдеры называли то 450, то вообще 500 долларов как сумму, которую купертиновская компания попросит за iPhone 9. Но вот, судя по последним данным, компания все же выпустит устройство, выставив на него максимально адекватную цену в размере 400 долларов. Связано это сразу с несколькими факторами.

Во-первых, утверждает источник, таким образом компания намерена нарастить долю на индийском рынке, который для Apple с каждым годом становится все более и более важным. Во-вторых, выпустив недорогой iPhone, яблочная компания также укрепит свои позиции на рынке Китая, где довольно-таки большим спросом пользуются недорогие устройства, к которым без труда можно отнести бюджетные модели от Redmi и Honor, но к которым никакого отношения не имеют условные iPhone 11 и 11 Pro.