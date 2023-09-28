Недорогой iPhone SE 4 получит фишки iPhone 15 Pro и Pro Max

Согласно последним данным, дизайн нового устройства будет во многом похож на iPhone 14, но получит ряд улучшений.

Одним из ключевых нововведений станет USB-C порт, который получил кодовое название «E85 connector». Он позволит подключать iPhone SE 4 к 4K HDR мониторам или использовать для подключения к проводным сетям с помощью специального адаптера.

Однако не стоит ожидать поддержки Thunderbolt от этого порта.

Ещё одной интересной особенностью станет Action Button, которая впервые появилась на моделях iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Данный элемент управления обещает улучшить пользовательский опыт взаимодействия с устройством.

В то же время, Apple пришлось пойти на некоторые компромиссы. Например, iPhone SE 4 будет оснащён всего одной камерой на задней панели. Кроме того, вместо полноценного Dynamic Island на передней панели сохранится вырез для Face ID, а физическая кнопка Home исчезнет.