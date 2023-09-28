Недорогой iPhone SE 4 получит фишки iPhone 15 Pro и Pro Max

Недорогой iPhone SE 4 получит фишки iPhone 15 Pro и Pro MaxЗвучит многообещающе
Apple продолжает работать над своей линейкой бюджетных смартфонов, и новый iPhone SE 4 обещает стать интересным продолжением серии.
Согласно последним данным, дизайн нового устройства будет во многом похож на iPhone 14, но получит ряд улучшений.
Одним из ключевых нововведений станет USB-C порт, который получил кодовое название «E85 connector». Он позволит подключать iPhone SE 4 к 4K HDR мониторам или использовать для подключения к проводным сетям с помощью специального адаптера.
Однако не стоит ожидать поддержки Thunderbolt от этого порта.
Ещё одной интересной особенностью станет Action Button, которая впервые появилась на моделях iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Данный элемент управления обещает улучшить пользовательский опыт взаимодействия с устройством.
В то же время, Apple пришлось пойти на некоторые компромиссы. Например, iPhone SE 4 будет оснащён всего одной камерой на задней панели. Кроме того, вместо полноценного Dynamic Island на передней панели сохранится вырез для Face ID, а физическая кнопка Home исчезнет.