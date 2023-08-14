Недорогой iPhone SE 4 получит внешность современного iPhone 14

Отметим, что iPhone SE всегда был популярным выбором среди пользователей благодаря своему доступному ценнику и высокому качеству сборки, характерному для продукции Apple.

Новая модель, похоже, будет следовать этой традиции, предлагая современные функции в более доступном форм-факторе.

Ожидается, что iPhone SE 4 получит не только кнопку действия, но и другие современные функции, такие как USB-C и Face ID. Все эти изменения делают новый SE ещё более привлекательным для тех, кто ищет недорогой, но функциональный смартфон.

И хоть официального подтверждения от Apple пока нет, эти слухи вызывают большой интерес среди фанатов бренда. Если они окажутся правдой, новый iPhone SE 4 может стать одним из самых популярных смартфонов компании в ближайшем будущем.