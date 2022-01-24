Недорогой iPhone SE+ может выйти позже задуманного из-за нехватки дисплеев

Сообщается, что даже если выпуск экранов всё же начнётся в январе, у сборщиков Apple не хватит времени для производства и отгрузки необходимого количества смартфонов в течение первых двух весенних месяцев.

По итогу выход недорогого iPhone SE+ может быть отложен до мая 2022 года, вместо ожидавшихся ранее марта-апреля. Что интересно, о релизе в мае также ранее заявлял авторитетный инсайдер Росс Янг.

Отметим, что накануне стало известно о самых ожидаемых новинках весенней презентации Apple среди пользователей. По итогу, новый iPhone SE не попал даже в пятёрку лидеров.