Недорогой iPhone SE+ может выйти позже задуманного из-за нехватки дисплеев

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Недорогой iPhone SE+ может выйти позже задуманного из-за нехватки дисплеевНо всё ещё в 2022-м
Ещё на прошлой неделе по сети ходили слухи о весеннем запуске новенького и доступного iPhone SE+. Теперь же стало известно, что проблемы с поставками дисплеев для устройства могут стать причиной его переноса.
Сообщается, что даже если выпуск экранов всё же начнётся в январе, у сборщиков Apple не хватит времени для производства и отгрузки необходимого количества смартфонов в течение первых двух весенних месяцев.
По итогу выход недорогого iPhone SE+ может быть отложен до мая 2022 года, вместо ожидавшихся ранее марта-апреля. Что интересно, о релизе в мае также ранее заявлял авторитетный инсайдер Росс Янг.
Отметим, что накануне стало известно о самых ожидаемых новинках весенней презентации Apple среди пользователей. По итогу, новый iPhone SE не попал даже в пятёрку лидеров.
Источник: MyDrivers