Недорогой камерофон Xiaomi Redmi Note 9 Pro "победил" конкурента даже с менее мощным "железом"

Так, оба смартфона, по словам инсайдера, оснащены процессором Qualcomm Snapdragon 720G, при этом у Realme 6 Pro, проходившего тест, было 8 ГБ оперативной памяти, в то время как у Redmi Note 9 Pro оперативной памяти было “всего лишь” в количестве 6 ГБ. Но даже наличие менее мощного “железа” не помешало недорогому камерофону от Redmi “победить” своего главного конкурента: в однопоточном режиме Redmi Note 9 Pro набрал 569 баллов, а в многоядерном все 1 755 баллов, в то время как Realme 6 Pro набрал 568 и 1 696 баллов соответственно.

Напомним, что Xiaomi отменила оффлайн-презентацию, на которой должна была показать Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro, вместо этого сделав выбор в пользу онлайн-трансляции, которая должна состояться уже 12 марта текущего года.