Недорогой камерофон Xiaomi Redmi Note 9 Pro продают со скидкой

Так, прямо сейчас смартфон Xiaomi Redmi Note 9 Pro можно приобрести за 15 460 рублей. Напомним, что в обычное время эта модель продается за 17 291 рублей. Для снижения цены предусмотрен купон от продавца, а также промокод PODAROK1200, который необходимо ввести в корзине при оформлении.

Напомним, что работает Xiaomi Redmi Note 9 Pro на базе процессора Snapdragon 720G с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти. Смартфон получил энергоемкий аккумулятор на 5200 мАч и модуль NFC. Аппарат оснащен четырехмодульной камерой на 64, 8, 5 и 2 Мп. Купить недорогой камерофон со скидкой можно по этой ссылке.