Недорогой камерофон Xiaomi Redmi Note 9 "разочарует" процессором от MediaTek

Все дело в том, что пользователи и так довольно прохладно отнеслись к использованию Helio G90T в прошлогоднем Redmi Note 8 Pro, а тут еще начали появляться слухи, что компания решила отказаться от использования чипсетов MediaTek в линейке Redmi Note. И если на презентации выяснится, что слухи об использовании Helio G70 не врали, страшно представить, каково будет возмущение пользователей. А именно о том, что данный процессора будет установлен в Redmi Note 9 говорят все последние слухи. В сети даже появились скриншоты популярного бенчмарка Geekbench, благодаря которым можно увидеть, что в Redmi Note 9 Pro установлен процессор Snapdragon 720G, а Note 9 тот самый “камушек” от MediaTek.