Недорогой камерофон Xiaomi Redmi Note 9 удивит батареей почти на 5 000 мАч и быстрой зарядкой на 27 Вт

Так, Redmi Note 9 был замечен в базе данных Федеральной комиссии по связи США, благодаря чему мы теперь знаем, какой именно аккумулятор и с каким зарядным устройство ожидает нас в новинке от китайцев. Судя по этим данным, Redmi Note 9 и вправду удивит на всех батареей, так как она будет иметь емкость почти 5 000 мАч (если быть точнее, то 4 920), а также поддерживать быструю зарядку на 27 Вт!

Что же касательно Redmi Note 9 Pro, то о нем пока что имеются лишь слухи, которые гласят, что смартфон будет основан на базе процессора Snapdragon 720G, иметь не менее 6 ГБ оперативной памяти, а также крайне продвинутую квадрокамеру, главным датчиком в котором будет выступать Sony IMX686 с разрешением 64 Мп.