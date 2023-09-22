Недорогой Pixel 8A показали на фото почти за год до анонса

Недорогой Pixel 8A показали на фото почти за год до анонсаВыглядит узнаваемо
Незадолго до анонса линейки Google Pixel 8, запланированного на 4 октября, в Сети появились реальные фотографии ещё не представленного Pixel 8A.
Снимки, опубликованные интернет-инсайдером, демонстрируют внешний вид устройства, которое во многом напоминает старшие модели, но с более округлыми углами и заметными рамками вокруг экрана.
Смартфон, получивший кодовое имя Akita, будет работать на процессоре Tensor G3. Интересно, что Google использует одинаковые чипсеты как для флагманских, так и недорогих моделей.
Отметим, что несмотря на определённую репутацию Google в плане утечек, стоит относиться к этой информации с долей скепсиса. До полноценного анонса Pixel 8A без малого год, а потому столь раннее появление фотографий может оказаться обыкновенным фейком.