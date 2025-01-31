Недорогой Pixel 9a с невыступающей от корпуса камерой появится в продаже уже 26 марта

Обычно линейка Pixel A выходит в мае, но в этом году компания ускорила релиз, как и с Pixel 9, который перенесли с октября на август.

Pixel 9a получит обновленный дизайн — Google отказалась от привычного выступающего «горизонтального блока» камеры. Задняя панель теперь полностью плоская, что может быть связано с увеличенной батареей на 5100 мАч, самой емкой среди всех смартфонов Pixel.

Дисплей останется компактным — 6.28 дюйма, а корпус чуть увеличится в ширину и высоту, сохранив толщину 8.9 мм.

Цена в США составит $499 за 128 ГБ и $599 за 256 ГБ, а версии Verizon с mmWave обойдутся на $50 дороже. Доступны четыре цвета: Obsidian, Porcelain, Iris и Peony.