Недорогой Redmi 8 получит USB-C порт и поддержку быстрой зарядки

Также благодаря официальному Twitter-аккаунту Redmi в Индии стало известно, что Redmi 8 будет иметь двойную камеру, где главным датчиком будет разработка от Sony, а также порт USB-C, быструю зарядку и защиту от брызг. Напомним, что стоимость смартфона на данный момент неизвестна, а потому остается надежда, что компания не установит Snapdragon 439 в данный смартфон. Хотя бы потому, что это же решение используется в сверхбюджетном устройстве компании — Redmi 8A.