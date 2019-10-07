Недорогой Redmi 8 получит USB-C порт и поддержку быстрой зарядки
Судя по имеющимся в сети данным, смартфон будет построен на базе процессора Snapdragon 439, что является достаточно спорным решением, учитывая, что прошлое поколение данной линейки основывалось на более мощном чипсете — Snapdragon 632. Зато смартфон будет оснащен аккумулятором емкостью от 4000 до 5000 мАч.
Также благодаря официальному Twitter-аккаунту Redmi в Индии стало известно, что Redmi 8 будет иметь двойную камеру, где главным датчиком будет разработка от Sony, а также порт USB-C, быструю зарядку и защиту от брызг. Напомним, что стоимость смартфона на данный момент неизвестна, а потому остается надежда, что компания не установит Snapdragon 439 в данный смартфон. Хотя бы потому, что это же решение используется в сверхбюджетном устройстве компании — Redmi 8A.