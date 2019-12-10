Недорогой Redmi Note 9 унаследует главную особенность новейшего флагмана K30 5G

Так, в сети появились первые данные, касающиеся характеристик грядущего Redmi Note 9 — судя по ним, смартфон оснастят такой же врезанной в дисплей двойной фронтальной камерой, как в Redmi K30, а также очень узкими рамками и квадрокамерой на задней панели: на 64, 12, 20 и 8 Мп. Также новинка будет построена на базе процессора Qualcomm Snapdragon 765, иметь от 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти в базовой версии. Что же касательно максимальной вариации, то ее оснастят 8 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ памяти постоянной.

Учитывая тот факт, что смартфоны линейки Redmi Note из года в год оцениваются примерно в одну и ту же сумму, можно смело предполагать, что Redmi Note 9 обойдется в 200-250 долларов.