Недорогой Samsung Galaxy M31 с огромным аккумулятором продают со скидкой
Устройство, стоит отметить, у корейского техногиганта получилось и вправду достаточно удачным и интересным. Так, работает смартфон на базе фирменного процессора Exynos 9611, при этом в продаваемой версии 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти постоянной. Из интересного также стоит отметить 6,4-дюймовый Super AMOLED-дисплей и 64 Мп основную камеру. Но главным поводом для гордости у Galaxy M31 является его аккумулятор, емкость которого составляет 6 000 мАч!
Что же до цены смартфона, то изначально цена составляет 19 000 рублей, но с учетом всех скидок его можно приобрести всего за 15 000 рублей. При этом на выбор имеется черное, красное и синее цветовое оформление устройства. Стоит отметить, что акция носит временный характер, а именно с 3 по 5 июля 2020 года.