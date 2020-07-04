Недорогой Samsung Galaxy M31 с огромным аккумулятором продают со скидкой

Что же до цены смартфона, то изначально цена составляет 19 000 рублей, но с учетом всех скидок его можно приобрести всего за 15 000 рублей. При этом на выбор имеется черное, красное и синее цветовое оформление устройства. Стоит отметить, что акция носит временный характер, а именно с 3 по 5 июля 2020 года.