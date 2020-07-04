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Недорогой Samsung Galaxy M41 может получить огромный аккумулятор на 6800 мАч
Или же и вовсе 7000 мАч
В сети появились новый подробности о грядущем недорогом смартфоне южнокорейского гиганта Samsung Galaxy M41. Так, согласно обнародованным данным, новинка может получить огромный аккумулятор на 6800 мАч.
Упоминание об энергоемком аккумуляторе Samsung Galaxy M41 было найдено на просторах китайского сертификационного сайта 3. Также в источнике сообщается о том, что компания и вовсе может оснастить новинку аккумулятором на 7000 мАч. Сообщается также, что в качестве поставщика литийионных аккумуляторов выступит китайская фирма Ningde Amperex Technology Limited.
Предполагается, что Galaxy M41 получит OLED экран на 6,67-дюймов с разрешением Full HD+ с миниатюрным вырезом под селфи-камеру в левом углу. Отмечается, что новинку могут оборудовать 6 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти.