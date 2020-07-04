Недорогой Samsung Galaxy M41 может получить огромный аккумулятор на 6800 мАч

Упоминание об энергоемком аккумуляторе Samsung Galaxy M41 было найдено на просторах китайского сертификационного сайта 3. Также в источнике сообщается о том, что компания и вовсе может оснастить новинку аккумулятором на 7000 мАч. Сообщается также, что в качестве поставщика литийионных аккумуляторов выступит китайская фирма Ningde Amperex Technology Limited.

Предполагается, что Galaxy M41 получит OLED экран на 6,67-дюймов с разрешением Full HD+ с миниатюрным вырезом под селфи-камеру в левом углу. Отмечается, что новинку могут оборудовать 6 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти.