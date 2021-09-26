Недорогой Samsung Galaxy M52 с 120 Гц дисплеем и огромным аккумулятором распаковали на видео до анонса

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Недорогой Samsung Galaxy M52 с 120 Гц дисплеем и огромным аккумулятором распаковали на видео до анонсаКорейский техногигант пошёл по следам Google в плане «дырявости» защиты от инсайдеров?
Samsung лишь планирует представить свой новый среднебюджетный Galaxy M52 5G. Но уже сейчас, благодаря интернет-инсайдерам, в сети можно найти полноценную видеораспаковку девайса.
Ролик с первыми впечатлениями об устройстве опубликовал YouTube-блогер с канала Agrawalji Technical. В течение трёх с половиной минут он открывает смартфон, а также показывает его комплектацию и производит активацию аппарата.
Блогер подтвердил ходившие ранее слухи о том, что телефон получит вырез по центру экрана под фронтальную камеру. Также он продемонстрировал тройную основную камеру и пластиковую заднюю крышку.
Напомним, что прежние «утечки» говорили об использовании в аппарате Snapdragon 778G в качестве основы, а также аккумулятора на 5000 мАч и 6,7-дюймового Super AMOLED-дисплея с частотой обновления 120 Гц.
Анонс устройства ожидается уже 28 сентября 2021 года.