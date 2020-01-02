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Вчера 20:44

Недорогой Samsung Galaxy S10 Lite получит совершенно новую технологию камер, не имеющую аналогов

Смартфон с каждым днем становится все более и более желанным
Samsung Galaxy S10 Lite — один из самых ожидаемых недорогих смартфонов производства южнокорейского гиганта. Мало того что устройство получит множество фишек, которые пользователи привыкли видеть во флагманских смартфонах, так последние данные говорят о том, что новенький телефон также получит систему стабилизации камер, которую рынок прежде не видел.

Популярный интернет-инсайдер Ice Universe, который практически никогда не ошибался в своих утечках и прогнозах, опубликовал новые данные, согласно которым Galaxy S10 Lite оснастят некой “беспрецедентной” технологией оптической стабилизации, которая по своим возможностям превосходит абсолютно все то, что сейчас есть на рынке, в том числе и в сегменте самых дорогих флагманов-камерофонов. Заявление очень громкое, так что будет очень даже интересно увидеть, что же такого готовит для нас Samsung.

Учитывая, что последнее время южнокорейский техногигант и вправду любит проводить различные эксперименты на своих более дешевых смартфонах, перенося оттуда удачные наработки во флагманы, вполне адекватным звучит версия с реализацией новой технологии оптической стабилизации именно в Galaxy S10 Lite.