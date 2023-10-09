Недорогой смартфон Honor Play 50 Plus получит 12 ГБ оперативки и аккумулятор на 6000 мАч

Данный гаджет будет оснащён впечатляющим аккумулятором на 6000 мАч, что обещает продолжительное время работы без подзарядки.

Внешний вид смартфона также привлекает внимание: устройство получит дизайн с узкими рамками. Задняя панель украшена двойной камерой с главным датчиком на 50 Мп и интересной текстурой, напоминающей перья.

Одним из ключевых моментов станет наличие 12 ГБ оперативной памяти в комбинации с 256 ГБ внутреннего накопителя. Кроме того, смартфон будет оснащён функцией усиленного звука для «ещё более яркого аудиоопыта».

Что касается цены, то, судя по предыдущим моделям, стоимость Honor Play 50 Plus будет варьироваться в пределах разумного диапазона, делая его доступным для широкого круга потребителей.