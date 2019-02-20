Недорогой смартфон LG Q60 получил тройную камеру

Компания LG Electronics представила к выставке MWC 2019, которая пройдёт в Барселоне с 25 по 28 февраля, новый смартфон в недорогой серии Q. Модель под названием LG Q60 может похвастаться тройной тыльной камерой.

Смартфон оснащается 6,29-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ (1520 х 720 пикселей), основной камерой 16+2+5 Мп, фронтальной камерой на 13 Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели.

Аппаратной основой стал неназванный восьмиядерный процессор с тактовой частотой 2 ГГц, 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS + ГЛОНАСС. Аккумулятор обладает ёмкостью 3500 мАч. Размеры составляют 161,3 x 77 x 8,7 мм.

Смартфон соответствует военному стандарту MIL-STD 810G по прочности. Сроки выпуска и цена на LG Q60 пока не объявлены, возможно, они станут известны на выставке.