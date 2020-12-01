Недорогой смартфон Nokia 5.4 окажется дороже предшественника

Источником утечки стал австралийский ритейлер Aus Shop IT, который по ошибке опубликовал финальную цену новинки. Как оказалось, вариант смартфона с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной оценили в 257 долларов. Это, к слову, ненамного, но дороже Nokia 5.3, который на старте был оценен в 225 долларов. Возможно, повышение цены связано с улучшенными характеристиками грядущей новинки.