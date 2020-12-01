Телефоны
Сегодня 14:55
Недорогой смартфон Nokia 5.4 окажется дороже предшественника
Но, к счастью, ненамного
Уже совсем скоро может состояться анонс нового недорогого смартфона Nokia - Nokia 5.4. И несмотря на еще только предстоящее мероприятие по случаю этого, в сети уже появилась информация о стоимости новинки. Как оказалось, девайс окажется дороже своего предшественника.
Источником утечки стал австралийский ритейлер Aus Shop IT, который по ошибке опубликовал финальную цену новинки. Как оказалось, вариант смартфона с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной оценили в 257 долларов. Это, к слову, ненамного, но дороже Nokia 5.3, который на старте был оценен в 225 долларов. Возможно, повышение цены связано с улучшенными характеристиками грядущей новинки.
Напомним, что более ранние слухи гласили, что Nokia 5.4 получит Snapdragon 662 в качестве основы, а работать устройство будет на базе новейшей Android 11 прямо из коробки.