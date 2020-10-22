Недорогой смартфон OnePlus получит дизайн флагманской модели компании

Напомним, что более ранние слухи раскрыли и характеристики OnePlus Nord N10. Судя по всему, устройство будет работать на базе процессора Snapdragon 690, при этом получит 6.49-дюймовый дисплей с частотой обновления экрана 90 Гц. Оперативной памяти в смартфоне ожидается 6 ГБ, а постоянной — 128 ГБ. Цена новинки может составить 400 долларов, что в сравнении с представленным недавно OnePlus 8T очень и очень бюджетно.