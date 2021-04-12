Недорогой смартфон Realme C15 с большим аккумулятором продается дешевле 10 тысяч рублей

Аппарат получил 6,52-дюймовый IPS экран с разрешением 1600x720. Смартфон работает на базе процессора MediaTek Helio G35 с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ внутренней памяти. Отметим также наличие большого аккумулятора на 6000 мАч и четырехмодульной камеры на 16, 8, 8 и 2 Мп. Что касается селфи-камеры, она рассчитана на 8 Мп.

В обычное время смартфон продают за 12 980 рублей, однако сейчас аппарат можно купить за 9 389. Для этого необходимо нажать на “Применить” во всплывающем окошке на странице товара. Такая цена на Realme C15 продержится вплоть до 19 апреля. Купить его можно по этой ссылке.