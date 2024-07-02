Недорогой смартфон с хорошей камерой: Realme 12 поступил в продажу в РФ

Смартфон оснащен камерой с сенсором Sony LYT-600 и оптической стабилизацией изображения (OIS), аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки SUPERVOOC, что позволяет зарядить устройство до 50% всего за 19 минут. Умная система AI Smart Charging оптимизирует процесс зарядки для продления срока службы батареи, а также AMOLED дисплеем с частотой обновления 120 Гц и защитой от воды.

Realme 12 имеет 512 ГБ памяти и предлагает 8 ГБ оперативной памяти с возможностью расширения до 16 ГБ.

Смартфон доступен в двух цветовых решениях, «Голубой рассвет» и «Зеленый малахит», и с памятью 256 ГБ и 512 ГБ на выбор по цене от 21 999 рублей и 25 999 рублей соответственно.