Недорогой смартфон с крутыми камерами и роскошным видом: в России стартовали продажи Tecno Camon 19 Pro Mondrian Edition

Над дизайном аппарата компания работала совместно с Бостонским музеем изящных искусств. Вместе они внедрили в смартфон технологию Sunlight Drawing — с её помощью устройство может менять цвет корпуса под воздействием солнечного света. Причём не на один определённый цвет, а сразу на несколько.