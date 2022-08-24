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Недорогой смартфон с крутыми камерами и роскошным видом: в России стартовали продажи Tecno Camon 19 Pro Mondrian Edition
Компания Tecno привезла в Россию свою, пожалуй, самую красивую новинку — лимитированную версию смартфона Camon 19 Pro Mondrian Edition. Девайс выполнен в стиле работ голландского художника Пита Мондриана.
Над дизайном аппарата компания работала совместно с Бостонским музеем изящных искусств. Вместе они внедрили в смартфон технологию Sunlight Drawing — с её помощью устройство может менять цвет корпуса под воздействием солнечного света. Причём не на один определённый цвет, а сразу на несколько.
В основу Tecno Camon 19 Pro Mondrian Edition лёг восьмиядерный чип Helio G96. Размер дисплея устройства — 6,8 дюйма. При этом разрешение экрана новинки — FullHD+, а частота обновления — 120 Гц.
Основная камера смартфона тройная, на 64, 50 и 2 Мп. Фронтальная — на 32 Мп. Ёмкость аккумулятора — 5000 мАч, а быстрая зарядка поддерживает мощность 33 Вт.
Цена устройства в России достаточно приятная — 21 990 рублей за версию 8/128 ГБ.