Недорогой смартфон с огромным аккумулятором Redmi 10 рассекретили незадолго до анонса

Так, согласно опубликованным данным, Redmi 10 будет работать на базе процессора MediaTek Helio G88. В качестве оболочки выступает MIUI 12 на базе Android 11. Выяснилось также, что размер оперативной памяти составляет 6 ГБ памяти, а внутренней 128 ГБ. Смартфон оснащен 6,5-дюймовым Full HD+ экраном с частотой обновления изображения 90 Гц и вырезом для 8-мегапиксельной камеры.