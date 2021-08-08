Недорогой смартфон с огромным аккумулятором Redmi 10 рассекретили незадолго до анонса

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Недорогой смартфон с огромным аккумулятором Redmi 10 рассекретили незадолго до анонсаЧетыре модуля камеры и экран на 90 Гц
Сингапурский ритейлер раскрыл технические особенности неанонсированного недорогого смартфона Redmi 10.
Так, согласно опубликованным данным, Redmi 10 будет работать на базе процессора MediaTek Helio G88. В качестве оболочки выступает MIUI 12 на базе Android 11. Выяснилось также, что размер оперативной памяти составляет 6 ГБ памяти, а внутренней 128 ГБ. Смартфон оснащен 6,5-дюймовым Full HD+ экраном с частотой обновления изображения 90 Гц и вырезом для 8-мегапиксельной камеры.
Что касается основной камеры, она получила четыре модуля на 50, 8, 2 и 2 Мп. Аккумулятор устройства рассчитан на 5000 мАч. Отмечается наличие проводной зарядкой на 18 Вт. Раскрыта ритейлером была и стоимость смартфона — 185 долларов или примерно 13 517 рублей.