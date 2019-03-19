Недорогой смартфон Samsung Galaxy A40 показался на официальных рендерах

Роланд Квандт (Roland Quandt ), редактор известного регулярными утечками немецкого ресурса WinFuture, поделился качественными рендерами готовящегося к выпуску смартфона Samsung Galaxy A40, пока не представленного официально.

По словам источника, это официальные изображения смартфона для маркетинговых целей. Samsung Galaxy A40 оснащается двойной основной камерой и относительно компактным дисплеем диагональю 5,7 дюйма, процессором Exynos 7904, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч.