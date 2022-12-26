Недорогой смартфон Samsung Galaxy A54 с дизайном флагманов стал ещё на шаг ближе к релизу

На этот раз речь идёт об одобрении отраслевой группы Bluetooth SIG. В их базе данных нашёлся не только сам смартфон, но и факт поддержки им технологии Bluetooth 5.3.

Отметим, что ранее девайс также засветился в Geekbench. Данные популярного бенчмарка подтвердили, что аппарат получит как минимум версию с 6 ГБ оперативной памяти, процессором Samsung S5E8835 (который на релизе, скорее всего, будет называться Exynos 1380) и Android 13.

Ранее инсайдеры также раскрыли внешний вид смартфона. Его вы можете посмотреть выше. Также Galaxy A54 5G, по данным интернет-источников, должен получить аккумулятор на 5100 мАч, 50-мегапиксельную камеру и 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц.