Недорогой смартфон Samsung с поддержкой стилуса появился на официальном сайте компании

Что интересно, буквально несколько часов назад факт скорого выхода устройства также подтвердил и индийский инсайдер Судханшу Амбхоре. Так, если верить имеющимся данным, Samsung Galaxy Note 10 Lite получит AMOLED-дисплей с диагональю 6,7 дюйма, а также разрешением 2400 х 1080 пикселей. Фронтальная 32 Мп камера скроется в отверстии на дисплее, а в качестве процессора выступит Exynos 9810. Помимо этого устройство получит 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.