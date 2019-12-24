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Недорогой смартфон Samsung с поддержкой стилуса появился на официальном сайте компании
Информация о скором выходе смартфона была подтверждена официальным инсайдером
Самый недорогой флагман Samsung ближайшего времени — Galaxy Note 10 Lite — не только прошел полноценную сертификацию в Таиланде, но и засветился на официальном сайте Samsung под модельным номером SM-N770F/DS.
Что интересно, буквально несколько часов назад факт скорого выхода устройства также подтвердил и индийский инсайдер Судханшу Амбхоре. Так, если верить имеющимся данным, Samsung Galaxy Note 10 Lite получит AMOLED-дисплей с диагональю 6,7 дюйма, а также разрешением 2400 х 1080 пикселей. Фронтальная 32 Мп камера скроется в отверстии на дисплее, а в качестве процессора выступит Exynos 9810. Помимо этого устройство получит 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.
Точная дата смартфона все еще неизвестна, но уже сейчас ходят разговоры о том, что Galaxy Note 10 Lite появится в продаже по цене от 600 евро.