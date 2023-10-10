Недорогой смартфон среднего класса Realme 11 с 67 Вт зарядкой и 108 Мп камерой приехал в РФ

19:39, 10 октября 2023
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Недорогой смартфон среднего класса Realme 11 с 67 Вт зарядкой и 108 Мп камерой приехал в РФОтличный вариант для тех, кто не хочет переплачивать
Realme привезла в Россию новинку — смартфон Realme 11.
Данная модель превосходит своего предшественника, Realme 10, благодаря трём ключевым аспектам: улучшенной камере на 108 Мп с 3-кратным зумом, зарядному устройству SUPERVOOC мощностью 67 Вт и повышенной производительности благодаря процессору Helio G99.
Основной акцент в новинке сделан на камеру — здесь используется матрица Samsung ISOCELL HM6. Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп.
Что же до зарядки, то Realme 11 может зарядиться от 0 до 50% всего за 17 минут и до 100% за 36 минут. Ёмкость аккумулятора новинки составляет 5000 мАч.
Устройство уже доступно в России в двух конфигурациях: 8/128 ГБ за 22 999 руб и 8/256 ГБ за 25 999 руб.