Недорогой смартфон среднего класса Realme V5 представлен официально

Компания подготовила несколько модификаций - на 6 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти, а также на 8/128 ГБ. Первая модель оценена в 200 долларов, тогда как вторую можно будет приобрести за 272 доллара. Однако стоит отметить, что стоимость актуальна лишь для первых покупателей, тогда как в будущем цена младшей модель увеличится до 214 долларов.