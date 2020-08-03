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Недорогой смартфон среднего класса Realme V5 представлен официально
5000 мАч, четырехмодульная камера и частота обновления экрана 90 Гц
Сегодня, как и ожидалось, на китайском рынке был официально представлен недорогой смартфон среднего класса Realme V5. Компания отметила, что продажи новинки будут запущены на родине уже 7 августа.
Известно, что Realme V5 построен на базе процессора MediaTek Dimensity 720 с огромным аккумулятором емкостью 5000 мАч. Смартфон оснащен 6,5-дюймовым экраном с разрешением Full HD+, а частота его обновления составляет 90 Гц. Что касается фотовозможностей, новинка получила четырухмодульную основную камеру с датчиками на 48, 8, 2 и 2 Мп, тогда как селфи-камера оснащена модулем на 16 Мп.
Компания подготовила несколько модификаций - на 6 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти, а также на 8/128 ГБ. Первая модель оценена в 200 долларов, тогда как вторую можно будет приобрести за 272 доллара. Однако стоит отметить, что стоимость актуальна лишь для первых покупателей, тогда как в будущем цена младшей модель увеличится до 214 долларов.