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06:38, 09 февраля 2023
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Недорогой смартфон среднего класса Samsung Galaxy A34 рассекретили до анонса

Устройство обещает быть очень интересным

Уже совсем скоро Samsung представит новый недорогой среднебюджетник — Galaxy A34. Об этом говорит хотя бы тот факт, что инсайдеры «слили» всю основную информацию о нём.

Недорогой смартфон среднего класса Samsung Galaxy A34 рассекретили до анонса

Фото: GizNext

Так, источник SnoopyTech поделился информацией о цвете и вариантах внутренней памяти грядущей новинки. По словам инсайдера, смартфон будет доступен в четырёх цветовых вариантах — Awesome Silver, Awesome Violet, Awesome Lime и Awesome Graphite.

При этом на выбор покупателей предложат две конфигурации: 6/128 ГБ и 6/256 ГБ. Вместе с тем ожидается, что устройство получит 6,6-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц. Работать же аппарат будет под управлением Android 13 на базе One UI 5.

Недорогой смартфон среднего класса Samsung Galaxy A34 рассекретили до анонса

Gizmochina

Напомним, что ранее в Сети всплыла информация, согласно которой Galaxy A34 получит тройную основную камеру с главным 48 Мп модулем и фронтальную камеру на 13 Мп. Ёмкость аккумулятора новинки составит 5000 мАч, а скорость быстрой зарядки — 25 Вт.

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