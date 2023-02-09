Недорогой смартфон среднего класса Samsung Galaxy A34 рассекретили до анонса

Так, источник SnoopyTech поделился информацией о цвете и вариантах внутренней памяти грядущей новинки. По словам инсайдера, смартфон будет доступен в четырёх цветовых вариантах — Awesome Silver, Awesome Violet, Awesome Lime и Awesome Graphite.

При этом на выбор покупателей предложат две конфигурации: 6/128 ГБ и 6/256 ГБ. Вместе с тем ожидается, что устройство получит 6,6-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц. Работать же аппарат будет под управлением Android 13 на базе One UI 5.