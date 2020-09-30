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Недорогой смартфон Xiaomi Redmi Note 10 получит 144 Гц дисплей, процессор Snapdragon и поддержку 5G
Компания умудряется делать каждое новое устройство линейки на голову выше предыдущего
Одна из самых ожидаемых новинок Xiaomi — Redmi Note 10 — может получиться крайне интересным устройством. Так, новому недорогому девайсу бренда приписывают 144 Гц дисплей, процессор Snapdragon и поддержку мобильных сетей пятого поколения 5G.
В случае с Redmi Note 10 5G не обошлось без типичной тактики китайского техногиганта, пишет Gizmochina. Согласно имеющимся на сегодняшний день данным, новенький Note 10 окажется ничем иным, как переименованным для родного рынка Xiaomi Mi 10T Lite. А это значит, что новый среднебюджетник от Redmi будет основан на базе процессора Snapdragon 750G, поддерживать последнее поколение мобильного интернета и частоту обновления экрана 144 Гц.
Напомним, что более ранние слухи гласили о том, что Xiaomi Mi 10T Lite (а значит и Redmi Note 10 5G) получит аккумулятор емкостью 5,000 мАч, IPS-дисплей и сканер отпечатка пальцев на боковой грани устройства.