Недорогой смартфон Xiaomi Redmi Note 10 получит 144 Гц дисплей, процессор Snapdragon и поддержку 5G

В случае с Redmi Note 10 5G не обошлось без типичной тактики китайского техногиганта, пишет Gizmochina. Согласно имеющимся на сегодняшний день данным, новенький Note 10 окажется ничем иным, как переименованным для родного рынка Xiaomi Mi 10T Lite. А это значит, что новый среднебюджетник от Redmi будет основан на базе процессора Snapdragon 750G, поддерживать последнее поколение мобильного интернета и частоту обновления экрана 144 Гц.