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Недорогой субфлагман Xiaomi Redmi 9T продают со скидкой
Чуть дороже 12 тыс рублей
На AliExpress продолжается распродажа популярной техники. Так, например, любой желающий может купить недорогой субфлагман Xiaomi — Redmi 9T — с очень приятной скидкой.
Так, если обычно смартфон продаётся за 15-17 тыс рублей, то с купоном YOURBANK2500 его можно купить за 12 490 рублей. Достаточно при покупке ввести вышеописанный промокод. Речь идёт о 4/64 ГБ, на выбор доступны зелёный, синий и оранжевый цвета.
Напомним, что основой для Redmi 9T стал чип Snapdragon 662 от Qualcomm. При этом ёмкость аккумулятора смартфона составляет 6000 мАч. Фронтальная камера на 8 Мп, а главный модуль в основной — на 48 Мп. Размер дисплея — 6,53 дюйма.