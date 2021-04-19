Недорогой субфлагман Xiaomi Redmi 9T продают со скидкой

Так, если обычно смартфон продаётся за 15-17 тыс рублей, то с купоном YOURBANK2500 его можно купить за 12 490 рублей. Достаточно при покупке ввести вышеописанный промокод. Речь идёт о 4/64 ГБ, на выбор доступны зелёный, синий и оранжевый цвета.